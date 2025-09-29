Banvit ödeyeceği cezayı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Banvit ödeyeceği cezayı açıkladı

Rekabet Kurulu’nun ceza kestiği şirketlerden Banvit, KAP’a bildirim yaptı. Açıklamada ödeyecekleri cezanın miktarını açıkladılar.

Rekabet Kurulu, piliç eti sektörüne yönelik soruşturma başlatmıştı. Kurul, aykırı etkiler yaratan ileri tarihli fiyat listesi uygulaması yaptığı tespit edilen çok sayıda firmaya toplam 3,7 milyar TL idari para cezası uyguladı.

Banvit, KAP’a yaptığı açıklamada Rekabet Kurulu tarafından 947.305.871,90 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğinin bildirildiğini açıkladı.

Şirket'ten KAP açıklamasında, "Rekabet Kurulu'nun Şirketimizin de arasında bulunduğu teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturması sonucunda, Şirketimiz hakkında Rekabet Kurulu tarafından 947.305.871,90 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir." denildi.

Bildirilen karar, gerekçeli karar niteliğinde olmayıp henüz cezanın gerekçesine ilişkin detaylar Şirkete ulaşmadı. Söz konusu cezanın, gerekçeli kararın Şirkete tebliğinden itibaren yasal süresi içinde %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenmesi değerlendirilecektir.

Açıklamada, "Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Son Haberler
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi
Turhan Çömez’den Boeing anlaşmasına çok sert tepki! “Milletten özür dile”
Turhan Çömez’den Boeing anlaşmasına çok sert tepki! “Milletten özür dile”
Banvit ödeyeceği cezayı açıkladı
Banvit ödeyeceği cezayı açıkladı
Bulgar turizmine bahar geldi: Türk turistler zirveyi bırakmadı
Bulgar turizmine bahar geldi: Türk turistler zirveyi bırakmadı