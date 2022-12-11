Saçları nasıl yıkamalıyız? Banyo yaparken su sıcaklığı nasıl olmalı? Sıcak su saçları yıpratır mı?

Özellikle kış aylarının gelişiyle vatandaş banyo yaparken su sıcaklığını üst seviyede kullanıyor. Buna bağlı olarak da saç derisine ve saç sağlığına ilişkin bazı problemler beraberinde geliyor. Saç derisinde sorun yaşayanlar banyo yaparken su sıcaklığı nasıl olmalı veya sıcak su saçları yıpratır mı gibi sorun cevaplarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Sıcak su saçları yıpratır mı? Banyo yaparken su sıcaklığı nasıl olmalı?

Banyo yaparken herkes genellikle sıcak su ile saçlarını ve vücudunu yıkamayı tercih eder. Ancak sürekli sıcak su ile saçları yıkamanın saç derisine zarar verdiği bilinen bir gerçektir. Sıcak su, saç derisinin zamanla kurumasına ve saçlarda pul pul dökülme, kaşıntı, kepek gibi sorunların oluşmasına yol açıyor. Peki, banyo yaparken su sıcaklığı nasıl olmalı?

Sıcak su saçı yaklaşık %18 oranında şişiren hidrojen bağını kırmaktadır. Saç derisini daha fazla kurutur, kökleri zayıflatır ve saç sağlığı kontrol edilemez bir hale gelir. Birçoğumuz kış aylarında saçların yapısının bozulmasından şikâyetçiyiz, bu da sıcak su kullanımından kaynaklanıyor.

Ayrıca, sıcak su saç tellerini daha kısa sürede kırılmasına ve yıpranmasına yol açıyor. Sıcak su saç derisindeki doğal yağlara da zarar veriyor ve saçların güçlenmesini engelliyor. Sıcak suyun bu kadar çok zararlı etkisi varken, soğuk suyun daha iyi bir alternatif olduğunu düşünmek doğaldır. Hatta saç sağlığına ve bakımına özen gösteren herkes sıcak suyun zararını bildiği için soğuk su kullanmayı tercih eder.

SOĞUK SU SAÇLARA İYİ GELİR Mİ?

Soğuk su, doğal yağları koruyabilir ve saçlarınızı yönetilebilir tutar ve aynı zamanda sağlıklı bir parlaklık verir. Ayrıca saçın ve saç derisinin nemini hapsederek pürüzsüz ve parlak saçlara sahip olmanızı sağlar. Soğuk su, saçın daha pürüzsüz bir dokuya kavuşmasına yardımcı olur.

Saç tellerini kırılmasını ve yıpranmasını engeller. Ancak kış aylarında soğuk su kullanmanın da kendine has sorunları vardır. Saçı düzleştirir. Saçların hacimli görünmesini engeller. Saçlarını kış aylarında soğuk su ile yıkayan herkes saçlarının cansızlaştığını ve zayıfladığını düşünür.

SAÇLARI NASIL YIKAMALIYIZ?

Her şeyden önce, saçınızı daima damıtılmış suyla yıkayın. Sert su, saç derisinde ve saçta birikebilen ve uzun süre zarar verebilen magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller içerir. İkincisi, saçlarınızı çok fazla yıkamamaya özen gösterin. Kış aylarında saçlarınızı haftada 2 ya da 3 kez yıkamanız yeterli olur.

Ayrıca saçlarınızı aşırı şampuanlamaktan da kaçınmanız önerilir. Saçlarınız aşırı yağlandığında ve saç diplerinizi kirli hissettiğinizde doğal içerikli bir şampuan yardımıyla saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Saçınızı yıkamak için hafif bir şampuan kullanmak, saçınızı doğru şekilde tedavi etmenin harika bir yoludur.

Doğal, vegan ve organik bir şampuan ve ardından benzer bir saç kremi - saçları temizler, nemlendirir ve sert kışların zararlı etkilerinden korur. Sert su, suyun pH'ını yükselterek saçın pH'ından daha yüksek hale getiren magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller içerir. Kış aylarında saçlarınız için saç kremi kullanmayı da ihmal etmemeniz gerekir. Saçlarınızı yıkadıktan sonra mutlaka saçların boy ve uçlarına nemlendirici uygulamalısınız. Nemlendiriciler saç tellerinin güçlenmesine yardımcı olur. Saçların kırılmasını ve cansızlaşmasını engeller.

Sıcak ve soğuk su arasındaki tartışmaya geri dönersek, saçınızı şampuanlamak için en iyi yol ılık su kullanmaktır. Çünkü bu su kiri ve kiri temizlemeye yardımcı olur ve saç derinizi temiz bırakır. Şampuan ve saç kremini soğuk suyla durulayın, çünkü bu nemi sağlam tutar. Kurutmak için ısıtma ürünleri kullanmak yerine, saçlarınızı bir havluya sarın ve fazla su emildikten sonra saçlarınızı kurumaya bırakın.