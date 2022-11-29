Banyoya girerken bazı sözler ve dualar okunması gerektiği söylenir. Banyoya girer ve çıkarken hangi dualar okunur vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Banyoda hangi dua okunur? Banyoya girer ve çıkarken hangi dualar okunur?

Banyoya girerken bazı dualar okunmaktadır. Vatandaşlar da banyoda hangi dualar okunması gerektiğini araştırıyor. Peki, banyoda hangi dualar olunur?

Banyoya girerken sol ayakla girilir ve giyinik olunması gerektiği söylenir. Banyo yaparken ise alt iç çamaşırı ile yıkanmak gerekir.

Yıkandıktan sonra gusül abdesti alınır. Banyo yaparken suyu fazla kullanmamayı da peygamber efendimiz söylemiştir.

Banyodan çıkarken de yine vücudun her tarafını örtüp öyle çıkmak gerekir. Yine sol ayakla kapı eşiğinden çıkılmalıdır.

BANYOYA GİRERKEN HANGİ DUA OKUNUR?

‘’Allahumme innî es’eluke min’el-cenneti ve naîmihâ ve eûzu bike mine’n-nâri ve hamîmihâ’’

ANLAMI:

‘’Allahım senden cenneti ve cennet nimetlerini istiyorum, cehennemden ve cehennemin hararetinden sana sığınıyorum.’’

BANYODAN ÇIKARKEN HANGİ DUA OKUNUR?

‘’Elhamdu lillâhillezi ezhebe annî’l-ezâ ve âfanî’’

ANLAMI:

‘’Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet bahşeden Allah'a hamd olsun.’’