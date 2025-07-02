Banyoda patlama! Apartman sakinleri şokta: Sebep ne?

Kaynak: DHA

Zonguldak’ta bir binanın zemin katındaki dairenin banyosunda patlama oldu. Çıkan yangın ekiplerce söndürüldü, patlamanın sebebi araştırılıyor.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki Erkan Apartmanı’nda gerçekleşti. Binanın zemin katındaki dairenin banyosunda, bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekiler patlama sesiyle panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz acil ekipleri gönderildi.

Dairede başlayan yangın söndürülürken, banyodaki çamaşır makinesi ve elektrikli şofben hasar gördü.

Dairenin camlarının kırıldığı tespit edilirken, ekipler patlamanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

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