Banyolarda 2025 trendi konfor ve işlevsellik olacak

Yeni yılla birlikte ev sahiplerinin yaşam alanlarına bakış açıları da değişiyor, özellikle banyolar yalnızca işlevsel alanlar olmaktan çıkarak konforun adresine dönüşüyor. Dünya genelinde onlarca tasarım uzmanıyla yapılan araştırma da banyoların artık işlevselliğin ön plana çıktığı inziva alanları olacağını gösterirken, sürdürülebilir malzemelerin mobilya seçimlerinde kritik bir rol oynayacağını ortaya koyuyor. Banyo mobilyası markası VOQ ise İtalyan dekorasyon stilinden ilham aldığı tasarım felsefesiyle şıklığı ve zarafeti koleksiyonlarında buluşturuyor. Palo Santo ve Due gibi ürün aileleriyle doğallığı ve fonksiyonelliği herkes için erişilebilir kılıyor.

UZMANLARIN YARISINDAN FAZLASI BANYOLARDA SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞIN ANA TEMA OLACAĞINI SÖYLÜYOR

Araştırmalara katılan tasarım uzmanlarının %78’i banyoların rahatlatıcı deneyim alanlarına dönüşeceğini, %38’i de işlevselliğin temel amaç olacağını söylüyor. %69’u dekorasyonda soft renklerin trend kalacağını, yarısından fazlası ise doğallığın ve sürdürülebilirliğin malzeme seçimlerine hakim olacağını söylüyor. Modası hiçbir zaman geçmeyecek bu yaklaşımların yanı sıra mobilyalarda dayanıklılık, özelleştirilebilirlik gibi kavramların da tüketiciler için önemini vurgulayan VOQ, koleksiyonlarıyla banyoları yalnızca birer kullanım alanı olmaktan çıkarıp dinginliğin, doğallığın ve lüksün bir araya geldiği adeta kişisel sığınaklara dönüştürüyor. İtalyan stilinin incelikli detaylarıyla hayat bulan VOQ koleksiyonları, zarif kavisleri, doğal ahşap dokuları ve fonksiyonel tasarım unsurlarıyla İtalyan tasarım geleneğini banyolara taşıyor.

MOBILYA SERILERIYLE DOĞANIN GÜZELLIĞINI BANYOLARA TAŞIYOR

İtalyan tasarım kültüründen ilham alan VOQ, mobilya serileriyle mekanlarda sıcak ve etkileyici bir atmosfer yaratıyor. Estetik ve işlevselliği bir araya getirerek geniş depolama alanları sunuyor. Birinci sınıf MDF (orta yoğunluklu lif levha) malzemeden üretilen ürünlerin tamamı uzun ömürlü bir kullanım fırsatı barındırıyor. Bu doğrultuda doğayı odak noktasına alan Palo Santo, ikonik tasarım diliyle mekanlarda huzurlu bir hava vaat ediyor. Ceviz tonları ile huzur veren bir sakinliği banyolara taşıyor. Lavabo dolabı, raflı ayna ve boy dolabı ile üç farklı modülü bulunuyor.

İtalyan stilinden ve zanaatinden ilham alan Due, rafine zevklere hitap eden bir tasarım anlayışını temsil ediyor. Natürel ceviz, antrasit ve beyaz renk alternatifleriyle sıcak bir ambiyans yaratıyor. Kavisli hatlarıyla banyolarda zarif ve özel bir görünüm sunuyor. Üç farklı ebada sahip seride lavabo dolabı, aynalı dolap ve ahşap raflı boy dolabıyla üç farklı modülü bulunuyor. Tüm özellikleriyle doğanın kusursuz güzelliğini ahşap dokusuyla banyolara aktarıyor.