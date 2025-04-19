Banza Adana'da Trabzonspor'a galibiyeti getirdi

Adana Demirspor ile Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında karşılaşan Trabzonspor rakibini Banza'nın tek golüyle 1-0 mağlup etti ve ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
7. dakikada Visca’nın sağ kanattan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Cham’ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmada kaldı.
24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser, meşin yuvarlağı kurtardı.
28. dakikada Cihan'ın sol kanattan ortasında arka direkte bulunan Visca'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
45+1. dakikada Cham'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
54. dakikada Cihan Çanak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
59. dakikada Zubkov'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Batagov'un sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
68. dakikada sol çaprazda topla buluşan Edin Visca'nın yerden plase vuruşunda kaleci Murat Eser, meşin yuvarlağı çıkardı.