Baobab Meyvesi ne işe yarar

Baobab ağacının yaprakları ve gövde kabuğu ateş düşürücü bir etken madde elde etmek için kullanılıyor. İşte Baobab Meyvesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Baobab Meyvesi ne işe yarar

BAOBAB YAĞI
‘Hayat Ağacı’ olarakta bilinen Baobab Ağacı ve meyvesi adeta şifa deposu. Meyvelerin tohumları bol vitaminli, mineralli ve faydalı içeriklere sahip. Bu nedenle yağı epey faydalı. Tohumlar bol miktarda A, C, D ve E vitamini içeriyor. Ayrıca tohumlar, aminoasit, betakaroten ve tartarik asit bakımından da oldukça zengin. Kozmetik dünyasında krem ve losyon yapımında da kullanılan ve içeriği nedeniyle cilt ve saç bakımında da faydaları bulunuyor.

Kırışıklıkları gideriyor.
Baobab yağı, nemlendirici olma özelliğiyle cildi koruyor.
Düzenli kullanıldığında erken yaşlanmayı önlüyor.

Güneş yanıklarını tedavi ediyor.

Sivilce ve cilt yaralarına iyi geliyor.

Kaş ve kirpikleri güçlendiriyor

Sedef ve egzama tedavilerinde destek oluyor.

Saç ve deri dökülmelerini önlüyor.

MEYVESİ VE TOZUNUN YARARLARI

Yaklaşık ömrü 2500 – 3000 yıl arası. Meyvesi dünya üzerinde dalında kuruyan tek meyve. Bazı bölgelerde maymun ekmeği olarak anılan meyve, vitamin ve kalsiyum yönünden epey zengin. 3 yıl boyunca saklanabiliyor. İçeriğinde yüksek derecede C vitamini bulunuyor. Tozu, ölümsüzlük iksiri olarak kabul ediliyor...

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