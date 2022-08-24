24 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uzun yaşam iksiri Baobab Meyvesi nelere iyi geliyor?

Baobab ağaçları günümüzde ilaç endüstrisi açısından önemli bir yere sahip. Ağacın yaprakları ve gövde kabuğu ateş düşürücü bir etken madde elde etmek için kullanılıyor. Peki faydaları neler? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:39
Takip Et

Baobab Meyvesi nelere iyi geliyor?

Uzun yaşam iksiri Baobab Meyvesi nelere iyi geliyor?
+
Aa
-

Halk arasında ‘Hayat Ağacı’ olarakta bilinen Baobab Ağacı ve meyvesi adeta şifa dağıtıyor.

Baobab ağacı beyaz çiçekli ve meyveleri büyük bir ağaç türü. Çiçekleri akşam üzeri ve geceleri açıyor.

BAOBAB YAĞI NEYE İYİ GELİYOR?

Baobab meyvelerin tohumları bol vitaminli, mineralli ve faydalı içeriklere sahip. Bu nedenle yağı epey faydalı. Tohumlar bol miktarda A, C, D ve E vitamini içeriyor. Ayrıca tohumlar, aminoasit, betakaroten ve tartarik asit bakımından da oldukça zengin. Kozmetik dünyasında krem ve losyon yapımında da kullanılan ve içeriği nedeniyle cilt ve saç bakımında da faydalı…

Baobab yağı, nemlendirici olma özelliğiyle cildi koruyor.

Düzenli kullanıldığında erken yaşlanmayı önlüyor.

Güneş yanıklarını tedavi ediyor.

Sivilce ve cilt yaralarına iyi geliyor.

Sedef ve egzama tedavilerinde destek oluyor.

Saç ve deri dökülmelerini önlüyor.

Kırışıklıkları gideriyor.
Kaş ve kirpikleri güçlendiriyor

BAOBAB MEYVESİ VE TOZUNUN FAYDALARI

Baobab tropikal iklimlerde uzun yaşıyor. Yaklaşık ömrü 2500 – 3000 yıl arası. Meyvesi dünya üzerinde dalında kuruyan tek meyve. Bazı bölgelerde maymun ekmeği olarak anılan meyve, vitamin ve kalsiyum yönünden epey zengin…Tozu 3 yıl boyunca saklanabiliyor. İçeriğinde yüksek derecede C vitamini bulunuyor. Tozu, ölümsüzlük iksiri olarak kabul ediliyor

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
1
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
2
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
3
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
4
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
5
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
6
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
7
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.