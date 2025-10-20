Yeniçağ Gazetesi
20 Ekim 2025 Pazartesi
Baraj suları çekildi, alttan eski köy çıktı

Baraj suları çekildi, alttan eski köy çıktı

Kars’ta yer alan Karakurt Barajı’nda suların çekilmesi ile birlikte baraj altında kalan eski köyün kalıntıları ortaya çıktı. Vatandaşlar 1 ay önce eski köyün tamamen sular atında olduğunu ifade etti.

Baraj suları çekildi, alttan eski köy çıktı - Resim: 1

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nın kapaklarının açılması ve su seviyesinin yaklaşık 50 metre kadar düşmesiyle birlikte, baraj gölünün altında kalan eski Karakurt köyünün kalıntıları yeniden gün yüzüne çıktı.

Baraj suları çekildi, alttan eski köy çıktı - Resim: 2

8 Şubat 2020'de su tutmaya başlayan Karakurt HES Barajı'nın havzasında kalan köy, suların çekilmesiyle birlikte dramatik bir manzarayla karşı karşıya bıraktı.

Baraj suları çekildi, alttan eski köy çıktı - Resim: 3

Su seviyesinin düşmesi sonucu, eski yerleşim yerinde bulunan köy evleri, cami, kilise ve diğer yapılar tekrar görünür hale gelirken, vatandaşlar, baraj gölünün yaklaşık 50 metre çekildiğini belirtti.

Baraj suları çekildi, alttan eski köy çıktı - Resim: 4

Suların çekilmesiyle köyün ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, "Karakurt'tayız su 50-60 metre çekilmiş, eski yerleşim yeri olan Karakurt köyü de tamamen gün yüzüne çıktı. Bundan 1 ay önce Karakurt köyü tamamen sular altındaydı" dedi.

Baraj suları çekildi, alttan eski köy çıktı - Resim: 5

Ortaya çıkan Karakurt köyü kalıntıları arasında köy camisi, kilise ve eski köy evlerinin bulunuyor. Köy bölgenin tarihi dokusunu da gözler önüne seriyor.

Baraj suları çekildi, alttan eski köy çıktı - Resim: 6

Suların çekilmesiyle oluşan bu ilginç manzara, dron ile de görüntülendi.

Kaynak: İHA
