Baraja düşen otomobildeki sürücü boğuldu

Kaynak: İHA
Baraja düşen otomobildeki sürücü boğuldu

Bursa'nın Kestel ilçesinde Babasultan Barajı'na düşen araçtaki sürücü boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Babasultan Barajı kenarındaki toprak yolda seyir halinde olan Mehmet Öztürk (74) yönetimindeki 16 ATN 740 otomobil, uçurumdan baraja uçtu. Baraja düşen otomobil, kısa sürede suya gömüldü. Aracın baraja uçtuğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi

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İtfaiye ekipleri botla baraja girip cesede ulaştı. Suyun üzerindeki ceset ekiplerce bot üzerine alınıp karaya çıkarıldı. Sürücünün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Okayı anlatan vatandaş Reşit Civil, "Biz baraj kenarındaydık. Karşıdan aracın taklalar atarak suya düşerken, içinden de bir vatandaşın suya düştüğünü gördük. Hemen jandarmayı aradık. Yer çok sarp. Ulaşmak zor. Suyun içinde biri görülüyordu" dedi.

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