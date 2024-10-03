Baraja düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Baraja düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de, traktörüyle Tahtalı Barajı'na düşen Mustafa Kaya (49), hayatını kaybetti. Menderes'te çıkan yangında zarar gören ormanda alan temizlemesi için tomrukları taşıyan Kaya, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu baraja düştü.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Menderes ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Menderes'te çıkan yangında zarar gören ormanda alan temizlemesi için tomrukları taşıyan Mustafa Kaya, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör savrulup tepeden Tahtalı Barajı'na düştü. Olayı gören yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları, barajda çalışma yaptı. Mustafa Kaya'nın cansız bedenini sudan dalgıçlar çıkardı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kaya'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili araştırma başlattı.

Baraja düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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