Barajda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: AA
Sultangazi'de kaybolan kişinin cansız bedeni jandarma ve itfaiye su altı ekiplerince Alibeyköy Barajı'nda bulundu.

Sultangazi'de kaybolan kişinin cansız bedeni Alibeyköy Barajı'nda bulundu. Barajın Cebeci Mahallesi kısmına dün balık tutmaya giden Hayrullah Bayraktar (68), arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ortaklaşa çalışmaları sonucu Bayraktar'ın cansız bedeni bugün barajda bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bayraktar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

