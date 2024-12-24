Barajda su seviyesi 20 metreye düştü

Kaynak: İHA

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yağışsız geçen sonbahar aylarıyla birlikte Dilimli Barajı'nda su seviyesi 20 metreye kadar düştü.

Yüksekova-Esendere kara yolu üzerinde kurulan, yüksekliği 93, genişliği 374 metre olan ve 2019'da Yüksekova'nın su ihtiyacını karşılayan Dilimli Barajı'nın doluluk oranı azaldı. İlçede sonbahar ve kış aylarının kurak geçmesi barajdaki su seviyesinin 20 ile 25 metre arasında azalmasına neden oldu.

Barajdaki su seviyesinin azalmasının bölgeyi kuraklıkla karışı karşıya getirdiğini belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçenin mevsim değişikliğinin etkisi altına girdiğini kaydetti.

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Geçiren, “Barajın debisi bu sene çok düştü. Yağışların az olması baraj suyunun azalmasına neden oldu. Bu da ileriki dönemlerde kuraklığa neden olacağının göstergesidir. Aralık ayını bitirmek üzereyiz. İlçede hala kar yağışının olmaması endişe verici" dedi.

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"Tabi bunu küresel ısınmanın bir nedeni olarak değerlendiriyoruz" diyen Geçiren "Yüksekova iklimsel olarak büyük bir değişim geçiriyor. Bunu neden sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirdiğimizde insanlar doğayı her geçen gün daha çok tahrip ediyor ve kirletiyor. Bu tahribat küresel ısınmaya neden oluyor” dedi.

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Geçen sene aralık ayında ilçede yarım metre kar yağdığını hatırlatan Geçirgen, “Bu aylarda ilçede yarım metre kar yerde birikirdi. İlkbahar aylarında da bunun verimini alıyorduk. Bu sene yağışların olmaması ileriki zamanlarda tarım faaliyetlerinde aksamalara ve verimin düşmesine neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Vatandaşa çağrıda bulunan Geçirgen, “Doğa ve atmosferin kirlenmesi yağışın düşmesi anlamına geliyor. Bu da iklim değişikliğine neden oluyor. Doğamıza sahip çıkalım, kirletmeyelim” diye konuştu.

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