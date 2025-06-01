Barajdaki su seviyesi tedirgin etti

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de yaşanan su sıkıntısı giderek derinleşiyor. Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 13'e kadar düşmesi üzerine Çeşme Belediyesi, su tasarrufuna yönelik kapsamlı yasaklama kararları aldı.

Çeşme Belediye Meclisi'nin 5 Mayıs 2025 tarihli kararıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, hem konut hem de işyerlerini kapsıyor. Belediye, yaptığı "Önemli Bilgilendirme" başlıklı duyuruda vatandaşlara su kullanımında azami hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Çeşme Belediye Meclisi'nin 05.05.2025 tarihli ve 2025/5-60 sayılı kararı doğrultusunda, Çeşme Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'ne "Su Tasarrufu Tedbirleri Kapsamında" aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

1. İşyeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklanmıştır.

2. Faaliyet konusu araç yıkama olmayan işyeri ve konutların ön bahçesi ile bahçe alanlarında motorlu taşıt yıkanması yasaklanmıştır.

3. Faaliyet konusu ile ilişkisi bulunmayan işyerleri ve konutlarda; balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda halı, kilim, paspas vb. eşyaların yıkanması yasaklanmıştır.

4. İşyeri ve konutlarda bahçe sulamasının yasak olduğu saatler aşağıda belirtilmiştir:

• 1 Ekim - 30 Nisan tarihleri arası sabah 10.00 ile akşamüzeri 16.00 arası

• 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arası sabah 08.00 ile akşamüzeri 18.00 arası

Yukarıda belirtilen saatler dışında sulama yapılmasına izin verilmektedir.

Tüm bu kurallara titizlikle uyulması, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur".