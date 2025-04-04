Barajın buzları bir günde çözüldü!

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Bayburt köyü sınırlarında bulunan ve ismini de köyden alan Bayburt Baraj Gölü, kış mevsiminde 15, bazı bölgelerinde 20 santim kalınlığında buzla kaplanıyor. Normalde nisan ayı ortalarında yavaş yavaş çözülmeye başlayan gölün buzları, bu yıl yağmurların başlaması ve bölgede etkili olan rüzgarın şiddetiyle 1 gün de tamamen çözüldü. 1 gün önce çekilen dron görüntülerinde baraj gölünün tamamına yakının buzla kaplı olduğu, sadece kıyı kısımlarının buzlarının çözüldüğü görülürken, 1 gün sonra çekilen aktüel görüntüde ise gölün buzlarının tamamen çözüldüğü görüldü.

Kars'ta son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, baraj gölü üzerindeki buz tabakasını hızla eritirken, vatandaşlar ise barajın kış boyunca kalın bir buz örtüsüyle kaplı olduğunu ancak ani sıcaklık değişimiyle birlikte kısa sürede çözüldüğünü belirtti.

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Baraj gölünün sularının da eriyen buz ve dağlardan gelen kar sularıyla yükselmeye başladığını ifade eden Adem Alp, "Geçtiğimiz günlerde Bayburt Barajı tamamen donmuştu. Hava sıcaklıklıları son birkaç günde yükselince, yağmurlarında yağmasıyla birlikte çözüldü. Bayburt Barajı'nda su seviyesi de yükselmeye devam ediyor" dedi.

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Öte yandan, Bayburt Barajı'nın buzlarının 1 günde erimesi küresel ısınmanın da ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor.