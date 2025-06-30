Barajın ortasında mahsur kalan çocuklar ve köpekler kurtarıldı

Kaynak: İHA
Barajın ortasında mahsur kalan çocuklar ve köpekler kurtarıldı

Kahramanmaraş’taki Sır Barajı’nda suların yükselmesi ile 3 çocuk ve 2 köpek mahsur kaldı. Barajın ortasındaki adada mahsur kalan çocuklar ve köpekler kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta Sır Barajı sularının aniden yükselmesi sonucu oluşan adada mahsur kalan 3 çocuk ve 2 köpek, itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bölgeye gezmeye giden 3 çocuk ve yanlarındaki 2 köpek, su seviyesinin yükselmesiyle kara bağlantısı kesilen adacıkta mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, bot yardımıyla mahsur kalan çocukları ve köpekleri güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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