Barajlar alarm veriyor... Susuz yaz kapıda

Akçay, olası bir su krizine karşı en etkili kısa vadeli çözümün tasarruf olduğunu vurguladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Ankara'daki barajların son durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında geçen yıl Ankara'daki barajlara yılda ortalama 500 milyon metreküp su gelirken, bunun son 12 ayda 200 milyon metreküpe kadar düştüğünü belirtti.

"170-180 GÜN CİVARINDA BİZİ GÖTÜREBİLECEK SU VAR"

Ankara'da günde 1 milyon 300 bin metreküp suyun barajlardan çekilip kullanıma sunulduğunu belirten Akçay, "224 milyon metreküp su var ama hiç su gelmemiş gibi onu bölerseniz, yaklaşık olarak 170-180 gün civarında bizi götürebilecek su var gibi görünüyor. Ama o da hiçbir su gelmezse, sadece rezervleri kullanırsak." şeklinde konuştu.

Barajlardaki ciddi düşüşü Aralık ayında fark ettiklerini söyleyen Akçay, buna karşı alınan ilk önlemin Kesikköprü Barajı'ndan su alımını tam kapasiteye çıkarmak olduğunu ve bunun 5 aydır devam ettiğini söyledi.

Mayıs ayında yapılan toplantıda, su sıkıntısı yaşamamak için daha fazla önlem alınması gerektiğinin ortaya çıktığını söyleyen Akçay, öncelikle bahçe ve çimlerin şebeke suyuyla sulanmasına karşı önlem alacaklarını belirtti. Akçay, "İnsani tüketimi karşılayamadığınız bir noktada tutup siz bununla tarımsal sulama yaparsanız, sonra gelip bunun hesabını size doğal olarak sorarlar. Bizim içecek suyumuz yok, siz tarla suluyorsunuz. Biz de bunu da önlem olarak getirdik." şeklinde konuştu.

"ÇALIŞMALARI ARTIRDIK"

Akçay, bulabildikleri bütün su kaynaklarını Ankaralıların hizmetine sunmak için çalıştıklarını belirterek, "İptal edilen bütün kuyuları tekrar canlandıracağız ve onları sisteme tekrar bağlayacağız. Bu çerçevede 20'den fazla kuyuyu Çubuk, Kahramankazan ve Akyurt'ta devreye alınmak suretiyle oradan baraj kullanımlarını minimize etmeye başladık. Çubuk Barajı'na verdiğimiz su miktarını artırmak için gerekli önlemleri aldık. İlçe merkezlerinde özellikle su kayıp kaçağını azaltmaya yönelik çalışmaları artırdık." bilgisini verdi.

Kent merkezindeki içme suyu hatlarının eski olmasından dolayı kayıp kaçağının arttığını belirten Akçay, bu durumunun çok fazla çaba ve maliyet gerektirdiğini belirtti.

Kesikköprü Barajı'ndan dördüncü hattın yapılmasının planlandığını söyleyen Akçay, bunun orta vadede hayata geçirileceğini söyledi.

"LÜTFEN DAHA FAZLA TÜKETMEYİN"

Akçay, su sıkıntısına kısa vadeli çözümün tasarruf olduğunu belirterek, kademeli su tarifesindeki düzenlemeye ilişkin de şunları aktardı:

"Suyun maliyetini, özellikle 15 metreküpün üzerinde tüketenler için yükseltelim ki belki bu arkadaşlar 'Çok pahalıya geliyor. Biz, bunu biraz az tüketelim' derler. O yüzden de yapılan son düzenlemenin temel amacı, çok fazla su tüketen su abonelerine lütfen daha fazla tüketmeyin. Hatta mümkünse azaltın tüketiminizi. Yüzde 84 ise tam tersine bunun 10 metreküpe kadar olanına dedik ki indirim yapalım. Bu yaptığımız düzenlemelerin temel amacı, az tüketeni teşvik etmek ve çok tüketeni tasarrufa yönlendirmek."

Akçay, tüketimin düşmesi temennisinde bulunarak, "Derdimiz, yarına biraz daha su kalabilmesi. İnşallah yağmurlar gelir, yağmur sezonunda tekrar barajlarımızın dolduğunu görürüz. Barajlarımız dolduğu günde tamamen bu tarifeleri eski haline geri döndürürüz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da ağustostan itibaren suların kesileceği iddialarına yönelik Akçay, "Ankara'daki abonelere suyun 5-6 ay yeteceği kadar rezervimiz var. Ağustosta su kesintisi uygulayabilmemiz için önümüzdeki iki ayda günde 110 milyon metreküp su harcamamız lazım. Tamamen temelsiz bir iddia." şeklinde konuştu.

Akçay, kentte belirli saatlerde suların kesilmesi uygulamasının henüz gündemde olmadığını söyledi.