Barajlar alarm veriyordu! Son yağışlar can suyu oldu mu?

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Barajlar alarm veriyordu! Son yağışlar can suyu oldu mu?

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağış, barajların doluluk oranını artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, barajların ortalama doluluk oranı yüzde 45.06 seviyesine yükseldi.

Son günlerde etkili olan yağış, İstanbul'da barajların doluluk oranını artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı bu sabah itibarıyla yüzde 45.06'ya ulaştı. Doluluk oranı kasım ayında yüzde 28,24'lere kadar düşmüştü.

Bir süredir İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı havanın etkisiyle barajların doluluk oranı artış gösterdi. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı 14 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 45.06'ya ulaştı. 2024'ün Kasım ayında bu oran 28,24'lere kadar düşmüştü.

Barajların doluluk oranını X hesabından duyuran İSKİ Genel Müdürlüğü ayrıca, 13 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarını 4 milyon 929 bin metreküp olarak açıkladı. İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa da Çatalca Kuzuludere Barajı'ndan görüntü paylaşarak "Barajlardaki yağmur bereketi" sevincini dile getirdi.

Yetkililer, barajlardaki su seviyesinin yüzde 85'lere ulaşması durumunda gerçek anlamda doluluktan söz edilebileceğini belirterek, İstanbulluları su kullanımında tasarruflu olmaya devam etmeleri konusunda uyarıyor.

Barajlar alarm veriyordu! Son yağışlar can suyu oldu mu?

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