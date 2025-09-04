Barbaros Çay Bahçesi Kütüphanesi açıldı

Barbaros Çay Bahçesi'ne yeni sosyal alanlar ekleniyor. Barbaros Çay Bahçesi'nde misafirlerin ve kitapseverlerin konforlu bir ortamda dinlenerek keyifli vakit geçirmesi için tesise kütüphane de eklendi.

Kapalı oturma alanında okuma alanı ile birlikte hazırlanan kütüphanede farklı türlerde yüzlerce çeşit kitap kitapseverleri bekliyor. Ayrıca çocuklu aileleri de düşünen Büyükşehir, çocuklar için birbirinden renkli hikâye ve eğitici kitapları da kütüphane envanterinde yerini aldı.

"TÜM KİTAPSEVERLERİ BEKLİYORUZ"

Barbaros Çay Bahçesi'nde gerçekleşen yeniliklerle ilgili bilgi veren EKDAĞ A.Ş Genel Müdürü Ahmet Aydın, "Barbaros Çay Bahçemiz uzun yıllardır konumu itibariyle en çok bilinen, sevilen noktalardan birisidir. Daha öncesinde özelleştirilen alan 2022 yılında yeniden Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde hizmet vermeye başladı. Çay bahçemizin manevi dokusunu arttıracak bir kitaplık ve okuma alanını tesisimize kazandırdık. Çocuklarımız için özel çocuk kitaplığı hazırladı. Buraya gelen vatandaşlarımız, öğrencilerimiz kitaplardan faydalanabilecekler. Kitapsever vatandaşlarımızda evlerinden okudukları kitapları getiriyorlar. Güzel bir alan oluşturuldu. Tüm vatandaşlarımızı bu güzellikleri yaşamak için kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizden faydalanabilmeleri için Barbaros Çay Bahçemize bekliyoruz" dedi.

"KİTAPLAR HER YAŞA HİTAP EDİYOR"

Kızı ile birlikte sık sık Barbaros Çay Bahçesine geldiğini söyleyen emekli Fatma Yılmaz Akkaya, "Barbaros Çay Bahçesine sık sık geliyoruz. Özellikle kahvaltıları çok güzel. Kızımla birlikte kitap okumayı çok seviyoruz. Buraya da kütüphane bölümü açılması çok güzel oldu. Kitaplıkta her yaşa hitap eden kitaplar mevcut. Bizde ara ara evde okuduğumuz kitaplarımızı bırakabiliriz. Çok memnun kaldık emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu" diye konuştu.