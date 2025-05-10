Barbaros Şansal gözaltına alındı

Ünlü moda tasarımcısı Barbaros Şansal, X hesabı üzerinden, "İstanbul Havalimanı transitte gözaltı!" paylaşımında bulundu.

İstanbul Havalimanı transitte gözaltı ! — Barbaros Şansal ???????????? (@mayrukcouture) May 10, 2025

"YAKALAMAYA YÖNELİK BİR GÖZALTI İŞLEMİ"

Gazeteci Onur Öncü ise X hesabından Barbaros Şansal'a ulaştığını söyleyerek, "Barbaros Şansal’a ulaşmaya çalıştım. Net iyi değildi konuşamadık ama mesaj attı. Yakalamaya yönelik bir gözaltı işlemi. İfadesini alacaklar. Umarım ifade sonrası herhangi bir sevk falan olmadan serbest bırakılır" dedi.

İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTIĞINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan işlem gören dava nedeniyle modacı Barbaros Şansal, Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na ulaştıktan sonra pasaport kontrolünde, arama kararı nedeniyle polis tarafından gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

DAHA ÖNCE ERDOĞAN'A SÖYLEDİĞİ SÖZLERDEN DE YARGILANMIŞTI

Barbaros Şansal, daha önce X hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetiyle açılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" davasının 7 Eylül 2021 tarihinde açıklanan kararıyla, 3 ay 22 gün hapisle cezalandırılmıştı. Erdoğan'ın avukatı, daha yüksek bir ceza talep ederek kararı temyiz etmişti. Ancak Aralık 2022'de hakimler, Şansal'ın daha önce aynı suçtan yargılanmış olması nedeniyle asıl hapis cezasını bozmuştu.