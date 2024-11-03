Barbie anne oldu

Hollywood’un sevilen isimlerinden Margot Robbie, ilk kez annelik heyecanı yaşıyor. 34 yaşındaki başarılı oyuncu, eşi Tom Ackerley ile birlikte ilk çocuklarını karşıladı. People dergisinin özel haberine göre çiftin bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bebeğin adı ve doğum tarihi gibi detaylar henüz açıklanmadı. Çiftin temsilcileri ise basının bilgi taleplerine yanıt vermedi.

Hamilelik Stili Göz Doldurdu

Margot Robbie, hamileliği boyunca tarzıyla göz kamaştırdı. Hamile olduğu ilk kez Wimbledon turnuvasında ortaya çıkan ünlü oyuncu, siyah-beyaz puantiyeli bir elbise ve topuklu sandaletleriyle zarif bir görünüm sergiledi. Robbie daha sonra Santa Monica’da beyaz tonlarında şık bir kombinle ve Los Angeles’ta siyah transparan bir kıyafetle görüldü. Stiliyle ilgi çeken oyuncu, moda dünyasında da büyük beğeni topladı.

Barbie nasıl doğdu nasıl efsane oldu

Aşk Hikayesi

Robbie ve Ackerley’nin ilişkisi, 2013 yılında II. Dünya Savaşı'nı konu alan “Suite Française” filminin setinde başladı. Filmde başrol oynayan Robbie, sette asistan yönetmen olarak görev alan Ackerley ile yakınlaştı. Çift, 2016 yılında Avustralya'nın Byron Bay bölgesinde özel bir törenle dünya evine girdi. Evlilikleri hakkında konuşmayı tercih etmeyen ikili, sürpriz bir şekilde düğünlerini duyurmuştu.

Haziran ayında Sunday Times'a verdiği röportajda Ackerley, birlikte geçirdikleri vakitten bahsederek, “Günümüzün 24 saatini beraber geçiriyoruz. İlişkimizde bir ‘açık’ ya da ‘kapalı’ mod yok, her şey birbiriyle uyum içinde” ifadelerini kullanmıştı. Çift, iş ve özel hayatlarını bir arada yürütme konusunda uyumlu bir örnek sergiliyor.