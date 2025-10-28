Samsun Ladik Kaymakamlığı'na atanan Tuğçe Orhan atamasından çok dış görünüşü ile olay oldu. Orhan’ın fotoğrafının altına kimisi "yapay zeka" dedi. Kimisi de "Barbie bebek" ve "Cindy bebek" benzetmesinde bulundu.

ATAMADAN ÇOK GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, Samsun Ladik Kaymakamı oldu. Orhan'ın sosyal medyada ataması değil güzelliği konuşulmaya başlandı.

Fotoğrafı gören "yapay zeka" yorumu yaparken kimisi de "Barbie bebek" ve "Cindy bebek" dedi. Orhan atamasının ardından Samsun Valiliği ve Ladik Belediyesi ziyaretlerini tamamlayarak görevine başladı.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2017 yılında dereceyle mezun olarak lisans eğitimini tamamladı.

Ardından Fırat Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.