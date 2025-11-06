Brezilya ‘nın Sao Paulo kentinde yaşayan 31 yaşındaki ünlü influencer Barbara Jankowski’nin cansız bedeni yaşadığı apartman dairesinde bulundu. Ölümü şüpheli bulunan influencer’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

27 ESTETİK AMELİYAT GEÇİRDİ

Jankowski’nin Barbie bebeğe benzemek için tam 27 estetik ameliyat geçirip 42 bin sterlinden fazla para harcadığı belirtildi. Jankowski Brezilya'da "İnsanlık Dışı Bebek" anlamına gelen Boneca Desumana lakabıyla tanınıyor. Jankowski’nin geçirdiği operasyonlar arasında meme ve kalça büyütme, kaş kaldırma operasyonu ve beş ayrı burun estetiği olduğu biliniyor.

ÖLMEDEN ÖNCE YÜZÜNÜ GERDİRMİŞ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, influencer Barbara Jankowski ölmeden önceki haftalarda bir yüz gerdirme ameliyatı geçirmiş. Sosyal medya hesabında da göz çevresindeki morarma ve şişlikleri gösteren fenomen, bunun operasyonun etkileri olduğunu söylemiş.

PAYLAŞIM YAPMAMASI TAKİPÇİLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Fenomenin en son 1 Ekim'de sosyal medyada paylaşım yapması ve bir daha ortalarda görünmemesi nedeniyle takipçilerini endişelenmiş. Sosyal medyanın dışında Jankowski Brezilya’da televizyon programları ve reklam kampanyalarında da yer almış.