Barbra Banda 2024 BBC Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'ne layık görüldü

BBC tarafından her yıl düzenlenen Yılın Kadın Futbolcusu ödülü, bu yıl Zambiya ve Orlando Pride forveti Barbra Banda’ya verildi. Eylül 2023 ile Ağustos 2024 arasındaki performanslar esas alınarak oluşturulan kısa liste, dünya çapındaki antrenörler, oyuncular ve gazetecilerden oluşan bir panel tarafından belirlenmişti. Banda, ödül sonrası duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Bu ödüle sahip olmak benim için büyük bir sürpriz ve onur. Bana oy veren herkese, aileme, Zambiya milli takımıma ve Orlando Pride takımına teşekkür ediyorum.”

OLİMPİYAT TARİHİNDEKİ YERİ

2024 Paris Olimpiyatları’nda Zambiya adına dört gol atan Banda, ilk yarıda Avustralya’ya karşı hat-trick yaparak Afrika’nın olimpiyat tarihindeki en golcü kadın futbolcusu oldu. Banda, 2024 NWSL sezonunda Orlando Pride formasıyla 13 gol atarak takımın önemli bir parçası haline geldi.

Kariyerindeki diğer başarılar arasında, Mart 2024’te Shanghai Shengli’den Orlando Pride’a 740 bin dolara transfer olması dikkat çekiyor. Bu transferle Banda, takım arkadaşı Racheal Kundananji’nin ardından en pahalı ikinci kadın futbolcu oldu.

ZORLUKLARIN ARDINDAN GELEN BAŞARI

Futbol kariyerine başlamadan önce profesyonel boksör olan ve beş maçta yenilgi yüzü görmeyen Banda, sporcu bir kadın olarak Zambiya’daki zorlukları aşmak zorunda kaldığını belirtti. Banda, “Kadınların futbol oynayabileceğine inanılmıyordu. Ancak futbolun Zambiya’da tanınmasıyla annem beni desteklemeye başladı” dedi.

Orlando Pride teknik direktörü Seb Hines ise Banda’nın alçakgönüllü bir kişilik olduğunu belirterek, “O yalnızca bir golcü değil, aynı zamanda takım ruhuna sahip bir oyuncu. Bu ödül hem kulübümüz hem de Afrika futbolu için büyük bir anlam taşıyor” şeklinde konuştu.

Banda’nın başarıları, yalnızca bireysel performansıyla değil, Zambiya ve Afrika kadın futbolunun gelişimine olan katkısıyla da dikkat çekiyor.