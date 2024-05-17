Barbunya pişirirken tencereye 1 adet ekleyin barbunya asla dağılmıyor ve kabuklanmıyor

Barbunya pişirirken dikkat edilmesi gereken önemli bir detay, tencereye 1 adet küp şeker eklemektir. Barbunya, bu sayede pişerken dağılmaz ve kabuklanmaz. Bu yöntemle barbunyanın lezzeti korunur ve yemeğin görüntüsü de daha estetik olur. Ayrıca, şekerin barbunyanın acısını alarak daha yumuşak bir kıvamda pişmesini sağladığı da bilinmektedir.

BARBUNYA TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı barbunya (taze veya dondurulmuş)

1 büyük soğan (isteğe bağlı)

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet büyük boy domates (rendelenmiş veya doğranmış)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı şeker

Yarım çay bardağı limon suyu

Yarım çay bardağı sıcak su

Taze dereotu veya maydanoz (isteğe bağlı, süsleme için)

Yapılışı:

Barbunyaları temizleyin ve isteğe bağlı olarak bir gece önceden suda bekletin. Suyunu değiştirerek haşlamak, barbunyanın daha hafif olmasını sağlar.

Barbunyaları süzün ve bir tencereye alın. Üzerine sıcak su ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın. Dondurulmuş barbunya kullanıyorsanız, paket üzerindeki talimatlara göre haşlama işlemini gerçekleştirin.

Ayrı bir tencerede sıvı yağı ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kısık ateşte soteleyin.

Domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırın.

Rendelenmiş veya doğranmış domatesi ilave edin. Domatesler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Haşlanmış barbunyaları, tuzu, şekeri, limon suyunu ve zeytinyağını ekleyin. Karışımı karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın ve barbunyalar iyice pişene kadar orta ateşte kaynamaya bırakın.

Piştikten sonra ocaktan alın. İsteğe bağlı olarak üzerine taze doğranmış dereotu veya maydanoz serperek servis yapabilirsiniz.

Bu lezzetli barbunya pilaki tarifi, sağlıklı ve doyurucu bir ana yemek veya yan yemek olarak tercih edilebilir. Zeytinyağı, lezzetin ana kaynağıdır. Bu yüzden kaliteli bir sızma zeytinyağı seçmek gerekir. Zeytinyağını yemeğin üzerine eklemek, malzemelerin birbirine daha iyi karışmasını sağlar. Limon suyu, yemeğe hafif bir asidik tat katar. ancak dengeli bir oranı korumak önemlidir. Baharatlar olarak tuz ve karabiber kullanabilir, isteğe bağlı olarak pul biber veya kimyon gibi baharatları da ekleyebilirsiniz.

Kaynak: haberturk.com