Barça Innovation Hub, Omniscope’un hissedarı oldu

Barça Innovation Hub (BIHUB), bağışıklık teknolojilerinde çığır açan ABD merkezli Omniscope girişiminin hissedarı oldu. Dünyanın en büyük bağışıklık veri tabanını oluşturmayı hedefleyen Omniscope, FC Barcelona ile spor sağlığı alanında yenilikçi çözümler üretmek üzere güçlerini birleştiriyor. Bu iş birliği, sporcuların sağlığını izlemek, yaralanma önleme ve iyileşme süreçlerini optimize etmek için yeni uygulamaların geliştirilmesini sağlayacak.

BAĞIŞIKLIK TEKNOLOJİSİ SPOR SAĞLIĞINDA ÇIĞIR AÇIYOR

Omniscope’un patentli teknolojileri, yüksek çözünürlüklü bağışıklık hücre analizlerinden elde edilen verileri yapay zekâ ile işleyerek sporcuların dayanıklılık ve iyileşme süreçlerini iyileştirecek ürünler tasarlıyor. BIHUB ve Omniscope, elit sporcuların yüksek performans ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel çözümler oluşturacak.

FC Barcelona Başkanı Joan Laporta, bu iş birliğinin sporda sağlık inovasyonuna yeni bir soluk getireceğini şöyle belirtti:

“Omniscope ile yaptığımız bu anlaşma, spor sağlığı inovasyonunda devrim yaratacak. Bağışıklık sistemine dair öncü teknolojiler, yalnızca bugünün değil, geleceğin tıbbı için de vazgeçilmezdir.”

Omniscope’un kurucularından Holger Heyn ise, teknolojilerinin sporcuların bağışıklık sistemini izleyerek sakatlıkların önlenmesi ve iyileşme süreçlerine katkı sağlayacağını vurguladı.

HERKES İÇİN SAĞLIK VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP

Omniscope’un temel hedefi, bağışıklık sistemi verilerinin gücünü kullanarak herkese sağlık hizmetine erişim imkânı sağlamak. Geliştirdikleri deneysel laboratuvar ve yapay zekâ teknolojileriyle, bağışıklık yanıtlarını yüksek doğrulukla tahmin etmeyi mümkün kılan Omniscope, kişiselleştirilmiş tıpta yeni bir standart oluşturmayı amaçlıyor.

Bu yatırım, Omniscope’u BIHUB portföyündeki dokuzuncu girişim haline getirdi. Visualfy, OLIVER, Onalabs gibi projelerle birlikte, BIHUB’un spor ve teknoloji sektörlerinde yeniliği teşvik eden öncü rolü pekiştirildi.