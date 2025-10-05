Barça paramparça! Arda Güler zirvede

Kaynak: Haber Merkezi
Barça paramparça! Arda Güler zirvede

LaLiga'da Barcelona, Trabzonspor'dan kiralık giden Batista Mendy ve eski Galatasaraylı Marcao'nun forma giydiği Sevilla'ya 4-1 yenilerek sezonun ilk yenilgisini ağır bir sonuçla aldı. Bu skorla Arda Güler'in takımı Real Madrid milli araya İspanya'da lider olarak girdi.

İspanya LaLiga'da 8. haftası büük bir süprize sahne oldu. Sevilla, Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda konuk ettiği Barcelona'yı 4-1 yendi.

Katalan takımı skor 2-1 iken Lewandowski'nin ayağından bir penaltıdan yararlanamazken Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

LEWANDOWSKI PENALTI KAÇIRDI

Ev sahibinin golleri 13'te penaltıdan Alexis Sanchez, 36'da Isaac Romero, 90'da Carmanora ve 90+4'te Akor Adams'tan geldi. Barcelona 45+7'de Marcus Rashford ile ağları havalandırırken 76'ta Lewandowski'nin ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı.

Son haftalarda çıkışta olan Sevilla'da Trabzonspor'dan kiralık olarak gelen Satista Mendy ve eski Galatasaraylı Marcao ilk 11'de forma giydi. Marcao 90 dakika sahada kalırken Mendy 73. dakikada yerini Gerard Fernandez'e bıraktı.

BARCELONA LİDERLİĞİ REAL MADRID'E KAPTIRDI

4-1'lik sonuçla Barcelona geçen hafta devraldığı liderlik koltuğunu milli aradan önce yine Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'e kaptırdı. 8 hafta sonunda Real Madrid'in 21, Barcelona'nın 19 puanı bulunuyor. Sevilla ise aldığı galibiyetle puanını 13 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.

Son Haberler
Aman dikkat! Uyarılar peş peş geldi... Uzmanlar saat verdi
Aman dikkat! Uyarılar peş peş geldi... Uzmanlar saat verdi
Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı
Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı
Pınarhisar'da asansör faciası: Kırklareli İl Sağlık Müdürü'nün eniştesi öldü!
Asansör boşluğuna düşen usta öldü!
Türkiye'yi sarsan skandal saldırıda sıcak gelişme! Savunması bu kadar da olmaz dedirtti
Türkiye'yi sarsan skandal saldırıda sıcak gelişme! Savunması bu kadar da olmaz dedirtti
Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörüne geleneksel tıp teşekkürü
Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörüne teşekkür