Barça paramparça! Arda Güler zirvede

İspanya LaLiga'da 8. haftası büük bir süprize sahne oldu. Sevilla, Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda konuk ettiği Barcelona'yı 4-1 yendi.

Katalan takımı skor 2-1 iken Lewandowski'nin ayağından bir penaltıdan yararlanamazken Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

LEWANDOWSKI PENALTI KAÇIRDI

Ev sahibinin golleri 13'te penaltıdan Alexis Sanchez, 36'da Isaac Romero, 90'da Carmanora ve 90+4'te Akor Adams'tan geldi. Barcelona 45+7'de Marcus Rashford ile ağları havalandırırken 76'ta Lewandowski'nin ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı.

???? Robert Lewandowski penaltıyı gole çeviremedi. pic.twitter.com/XrfZIEZJbz — Ajansspor (@ajansspor) October 5, 2025

Son haftalarda çıkışta olan Sevilla'da Trabzonspor'dan kiralık olarak gelen Satista Mendy ve eski Galatasaraylı Marcao ilk 11'de forma giydi. Marcao 90 dakika sahada kalırken Mendy 73. dakikada yerini Gerard Fernandez'e bıraktı.

⚽️Sevilla, hızlı çıktığı atakta Carmona'nın golüyle Barcelona'nın umutlarını bitiriyor! pic.twitter.com/PT6IYMXctl — Ajansspor (@ajansspor) October 5, 2025

BARCELONA LİDERLİĞİ REAL MADRID'E KAPTIRDI

4-1'lik sonuçla Barcelona geçen hafta devraldığı liderlik koltuğunu milli aradan önce yine Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'e kaptırdı. 8 hafta sonunda Real Madrid'in 21, Barcelona'nın 19 puanı bulunuyor. Sevilla ise aldığı galibiyetle puanını 13 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.