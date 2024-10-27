'Barça'landı ama renk vermedi! Real Madrid'in Barcelona hezimeti sonrası Ancelotti'den akılalmaz açıklama

LaLiga'nın 11. haftasında Real Madrid sahasında Barcelona'ya 4-0 mağlup oldu. Eflatun beyazlıların 42 maçlık yenilmezlik serisi biterken, Barcelona'nın da 6 puan gerisine düştü.

BASIN TOPLANTISINDA ÇARPICI İFADELER KULLANDI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti basın toplantısında yenilgiyi "İlk yarıyı beğendim. Gol yiyince enerjimiz düştü. Neler yanlış gitti? Barcelona gol atana kadar çok iyi oynadık. İlk golü yedikten hemen sonra ikinciyi yedik ve maç birebire döndü. Barcelonalı oyuncular bunu avantaja çevirdi. Bu sonuç bize acı verdi. Çok zor bir durum. Sezon uzun ve pes etmeyeceğiz." şeklinde değerlendirdi.

"Mbappe 3-4 gol atabilirdi." diyen Ancelotti, "Daha fazla net pozisyona ihtiyacımız vardı. Ofsaytlar normal, savunmayı çok önde kurmuşlardı. Planımız ikinci yarı da dinamik şekilde oyanamaktı. Dortmund bize karşı 60 dakika dayanabilmişti. Sonuç sahadaki oyunu yansıtmıyor. Kazanmayı hakettiler ama ilk gole kadar oyun yakındı. Bu yenilgiden ders çıkaracağız. Öz eleştiri önemli. Ama her şeyi çöpe atmayacağız. Barcelona'ya içeride 4-0 kaybettiğimiz son sezonda şampiyon olmuştuk ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştık. Modric'i oyuna alarak taktik değiştirdim çünkü maç birebire dönmüştü." şeklinde konuşarak taraftarlarını isyan ettirecek söylemlerde bulundu.

FLICK'LE TARTIŞTI MI?

Ancelotti'ye Barcelona Teknik Direktörü "Flick ile tartıştınız mı?" şeklinde soru gelmesi üzerine, deneyimli teknik adam "Flick ile tartışmadım, yardımcısıyla bir şeyler oldu. Golden sonra bizim kulübemizin önünde yapılan hareketler, bir beyefendinin yapacağı hareketler değildi." şleklinde cevap vererek konuşmasını sonlandırdı.