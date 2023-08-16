Barcelona'da futbolun patronu Deco oldu

FC Barcelona, Deco'nun kulübün yeni sportif direktörü olarak atandığını duyurdu.

Takımın eski yıldızı, Barça kadrosunun spor planlaması üzerinde çalışıyordu ancak bu konuda bugüne kadar bir açıklama yapılmamıştı.

Katalan ekibi, sözleşmenin önümüzdeki üç sezon boyunca geçerli olacağını duyurdu.

2013'te futbolu bırakan Deco, Jorge Mendes'in yanında bir menajer olarak çalıştı ve kendi şirketi D20 Sports'u kurdu. Bu anlamda Jorge Mendes'in, bundan sonra Barcelona ile daha yakın çalışması kimseyi şaşırtmaz.

Öte yandan, Deco'nun gelmesiyle birlikte Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany, kulüpten ayrılacak. Alemany, yaz transfer döneminin sonuna kadar Deco ile birlikte çalışacak ve ardından görevi bırakacak.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA:

"FC Barcelona ve Anderson Luis de Souza "Deco", kulübe katılmak için anlaşmaya vardı. 2004 ve 2008 yılları arasındaki takım oyuncusu, önümüzdeki üç sezon için kulübün sportif direktörü olarak sözleşme imzaladı."