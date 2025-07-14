Barcelona 19 yaşındaki yeteneği kadrosuna kattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barcelona 19 yaşındaki yeteneği kadrosuna kattı

Kopenhag'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Roony Bardghji, Barcelona'ya transfer oldu.

La Liga devi Barcelona, Kopenhag'dan İsveçli genç yetenek Roony Bardghji'yi kadrosuna kattı.

Katalan kulübü, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferi için anlaşmaya vardığını açıkladı. Bardghji, 30 Haziran 2029'a kadar geçerli dört yıllık sözleşmeye imza attı.

15 Kasım 2005'te Kuveyt'te doğan ancak İsveç vatandaşı olan Roony Bardghji, Malmö altyapısından yetiştikten sonra 2020'de Kopenhag altyapısına katıldı ve 2022'de A takıma yükseldi.

Kopenhag formasıyla çıktığı 84 maçta 15 gol atan genç oyuncu, üç lig şampiyonluğu ve iki Danimarka Kupası kazandı.

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