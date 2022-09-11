﻿Yüreklerin ağza maçta Cadiz kalecisi hayat kurtardı

Cadiz-Barcelona maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

Frenkie de Jong, 55. dakikada Barcelona'yı öne gçeirdi. 10 dakika sonra ise Robert Lewandowski sahneye çıktı.

Sezon başında Bayern Münih'ten transfer edilen Polonyalı, boşta kalan topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.





KİMSE LEWANDOWSKI'Yİ TUTAMIYOR!

İspanya Ligi'nde de gollerine devam eden Robert Lewandowski, Barcelona ile ligdeki 5. maçında 6. golünü kaydetti. Polonyalı oyuncu, 21. yüzyılda en kısa sürede bu rakama ulaşan isim oldu. Lewandowski'den önce Andre Silva, 6 maçta 6 gole ulaşmıştı (Sevilla 2018).

Robert Lawandowski, Barcelona ile bu sezon çıktığı 6 resmi maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı.

RAHTSIZLANAN TARAFTARI CADIZ KALECİSİ FARK ETTi

Maçın 82. dakikasında bir taraftar tribünde rahatsızlandı. Olayı ilk gören Cadiz kalecisi Ledesma oldu. 29 yaşındaki Arjantinli file bekçisi, taraftarı gördüğü anda ilk yardım kitini görevlilere ulaştırdı.

Stadyum çalışanlarıyla beraber, kulüplerin sağlık görevlileri de tribünde taraftara müdahale etti. Bu sırada oyuncular hakem tarafından soyunma odasına gönderildi.

Taraftar ise sahadaki müdahelesinin ardından hastahaneye götürüldü.

Cadiz-Barcelona karşılaşması ise yaklaşık 1 saat aranın ardından 22.05'te tekrar başladı.

86. dakikada Robert Lewandowski'nin asistini Ansu Fathi boş ağlara gönderdi ve Barcelona'yı 3-0 öne geçirdi.

Maçta son sözü Demba Ba söyledi ve 90+2'de kaydettiği golle Barcelona'nın 4-0'lık galibiyetini ilan etti.

Barcelona bu galibiyetle puanını 13 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşinci maç sonunda puan alamayan Cadiz ise son sırada kaldı.