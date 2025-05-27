Barcelona açıkladı: Yamal şov 6 yıl daha sürecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barcelona açıkladı: Yamal şov 6 yıl daha sürecek

Barcelona, bu sezon performansıyla kendine hayran bırakan ve şampiyonlukta büyük payı olan Lamine Yamal'ın sözleşmesini uzattı.

Barcelona, bu yıl performansı ve yetenekleriyle izleyenleri büyüleyen Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031'e kadar uzattığını açıkladı.

Bu sezon LaLiga ve Kral Kupası'nda mutlu sona ulaşan Barcelona, Hansi Flick ve Raphinha'nın ardından bir iç transfere daha imza attı. Katalan kulübü genç oyuncusu Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031'e kadar uzattığını açıkladı.

Bu sezon 55 maça çıkan Yamal, 18 gol ve 21 asiste imza attı. Tekniği, çalımları, sürati ve öldürücü şutlarıyla Yamal’a Messi ve Ronaldo’nun ardından futbol dünyasının yeni süperstarı olarak bakılıyor.

17 yaşındaki oyuncunun adı Ballon d'Or yarışında üst sıralarda yer alıyor.

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