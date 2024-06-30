Barcelona Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın takımı, futbol dünyasını şaşırtacak bir transfer teklifiyle gündeme geldi.

Sky Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre; Barcelona, Hull City'nin yıldızı Philogene için 23 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Teklif, Philogene'nin belirlenen sayıda maçta forma giymesi durumunda bir yıllık kiralama sürecinin ardından satın alma opsiyonunu içeriyor.

2026 yılına kadar Hull City ile sözleşmesi bulunan Philogene hakkında yapılan bu cazip teklife, Acun Ilıcalı'dan henüz bir yanıt gelmediği ve teklifin değerlendirilme aşamasında olduğu yazıldı.

BARCELONA'NIN GÖZDESİ

Barcelona'nın, Jaden Philogene'yi uzun bir süredir izlediği ve onun yeteneklerine büyük bir güven duyduğu, bu nedenle transfer için kararlı adımlar attığı bildirildi.

HULL'UN YATIRIMI

Hull City, 2023 yaz transfer döneminde Philogene için 5.8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. 22 yaşındaki İngiliz futbolcu, geçtiğimiz sezon ligdeki 32 maçında 12 gol ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek değerini kanıtlamıştı.