La Liga'nın 15. haftasında Barcelona Atletico Madrid'i konuk etti.
KAÇTI! 🤯🤯— S Sport Plus (@ssportplustr) December 2, 2025
Robert Lewandowski'den inanılmaz bir penaltı! 😱 pic.twitter.com/SayA3E7tkJ
Camp Nou'da Baena'nın 19. dakikada attığı golle öne geçen Atletico Madrid'e karşı 26'da Raphinha ile skora eşitliği getiren Barcelona'da Robert Lewandowski'nin kaçırdığı penaltı, 1-1 sona eren ilk yarıya damgasını vurdu.
Barcelona, Dani Olmo ile öne geçiyor! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/A2R7o85jeI— S Sport Plus (@ssportplustr) December 2, 2025
İkinci yarıda da oyun hakimiyetini hissettiren Katalanlar, Dani Olmo'nun 65. dakikada attığı golle öne geçmeyi başardı.
Ferran Torres karşılaşmanın skorunu belirliyor! 🔥— S Sport Plus (@ssportplustr) December 2, 2025
Barcelona, zirve yarışında önemli bir üç puan almayı başardı. 🏆 pic.twitter.com/fXOzE3WM7h
Son dakikalara kadar üstünlüğünü koruyan Barcelona, Ferran Torres'in 90+6'da skoru tayin eden golüyle maça son noktayı koydu.
Zorlu karşılaşmada 1-0 geriden gelerek 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılan Hansi Flick yönetimindeki Barcelona puanını 37'ye yükselterek liderliğini korudu.
Şampiyonluk mücadelesinde yara alan Simeone'nin ekibi ise 31 puanda 4. sırada kaldı.