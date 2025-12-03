La Liga'nın 15. haftasında Barcelona Atletico Madrid'i konuk etti.

Camp Nou'da Baena'nın 19. dakikada attığı golle öne geçen Atletico Madrid'e karşı 26'da Raphinha ile skora eşitliği getiren Barcelona'da Robert Lewandowski'nin kaçırdığı penaltı, 1-1 sona eren ilk yarıya damgasını vurdu.

İkinci yarıda da oyun hakimiyetini hissettiren Katalanlar, Dani Olmo'nun 65. dakikada attığı golle öne geçmeyi başardı.

Son dakikalara kadar üstünlüğünü koruyan Barcelona, Ferran Torres'in 90+6'da skoru tayin eden golüyle maça son noktayı koydu.

Zorlu karşılaşmada 1-0 geriden gelerek 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılan Hansi Flick yönetimindeki Barcelona puanını 37'ye yükselterek liderliğini korudu.

Şampiyonluk mücadelesinde yara alan Simeone'nin ekibi ise 31 puanda 4. sırada kaldı.