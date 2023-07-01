Barcelona Barça TV'yi kapattı

İspanya La Liga ekibi Barcelona, 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV'yi mali sorunlardan dolayı kapattı.

Barcelona Barça TV'yi kapattı

Barcelona Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Barça TV, 30 Haziran'dan itibaren yayınlarını durdurdu.

Katalan kulübünün ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcısı Eduard Romeu, İspanyol basınına verdiği demeçte, "Ekonomik rakamları herkes biliyor. Televizyonun gideri 14 milyon avro ama geliri sadece 2 milyon avro. Bu sürdürülebilir bir durum değildi." dedi.

Barça TV'nin kapanma kararı almasından dolayı işten çıkarılan 100 kadar çalışanı 27 Nisan'dan bu yana eylem yapıyordu.

Yayın hayatına temmuz 1999'da başlayan Barça TV, 24 yıl sonra boş stüdyolarını ve çalışma alanlarını göstererek ekranını kapattı. Barcelona bundan sonra sadece 14 çalışanıyla internetteki "streaming platformu" aracılığıyla bazı yayınlar yapmaya devam edecek. (AA)

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