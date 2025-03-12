Barcelona-Benfica maçında yaşandı: Orkun Kökçü uyardı, hakem yanlıştan döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Barcelona-Benfica maçında yaşandı: Orkun Kökçü uyardı, hakem yanlıştan döndü

Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’nın Benfica’yı ağırladığı rövanş maçında ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın hakemi iftar saatini şaşırınca 2 defa mola vermek zorunda kaldı.

Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Benfica deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Maçın 15.dakikasında hakem oruçlu futbolcuların iftarını yapabilmesi için oyunu durdurdu.

Hakem yaklaşık 10 dakika önce de iftar molası verdi ancak Orkun Kökçü, hakeme iftar saatinin gelmediğini belirterek molayı erteletti.

Portekiz ekibinde oynayan milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü ve Barcelona'dan Lamine Yamal ve Ansu Fati karşılaşmaya oruçlu olarak başladılar.

Barcelona, karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Son Haberler
Kaza sonrası kavga ettiler! 1 yaralı
Kaza sonrası kavga ettiler! 1 yaralı
Tansiyon ve şekeri tetikleyen 5 zehir gibi besin! Mutfağınızdan çıkarmanız gereken gıdalar
Tansiyon ve şekeri tetikleyen 5 zehir gibi besin! Mutfağınızdan çıkarmanız gereken gıdalar
Barcelona-Benfica maçında yaşandı: Orkun Kökçü uyardı, hakem yanlıştan döndü
Barcelona-Benfica maçında yaşandı: Orkun Kökçü uyardı, hakem yanlıştan döndü
Sosyete bunu konuşuyor! Sabancı çifti boşanıyor... 29 yıllık evlilik bitiyor mu?
Sosyete bunu konuşuyor! Sabancı çifti boşanıyor... 29 yıllık evlilik bitiyor mu?
Otomotiv devinde tehlike çanları çalıyor. Kardaki düşüş dikkat çekti
Otomotiv devinde tehlike çanları çalıyor. Kardaki düşüş dikkat çekti