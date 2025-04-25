Barcelona efsanesi 4. Lig takımıyla anlaştı

Futbolculuk döneminde Barcelona ve Manchester United formaları giyen Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Real Avila ile teknik direktörlük konusunda anlaştı.



2021 yılından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Valdes, son olarak İspanya Amatör Ligi ekiplerinden UA Horta'nın başındaydı.

Altyapılarla birlikte Barcelona'nın kalesini 14 yıl boyunca koruyan Victor Valdes, 2015 yılında Manchester United'a bedelsiz olarak transfer olmuş, Standard Liege'e kiralanmış ve 2017 yılında Middlesbrough forması giymesinin ardından futbolculuk kariyerine son vermişti.