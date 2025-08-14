Barcelona, FIFA ve NBA'yi solladı

Kaynak: AA
YouTube kanalında 23,8 milyon aboneye ulaştığını duyuran Barcelona, platformda spor kanalları arasında zirvede yer aldı.

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'nın YouTube kanalı, 23,8 milyon aboneyle spor kulüpleri arasında zirvede yer alırken, FIFA ve NBA’i de geride bıraktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Barcelona, dijital liderliğini güçlendirmeye devam ediyor ve tarihi bir dönüm noktasına ulaştı; YouTube’da 23,8 milyon abone. Bu rakam, kulübün bu platformda dünyanın bir numaralı spor kulübü hesabı konumunu pekiştirdi ve FIFA’yı (23,6 milyon) ile NBA’i (23,3 milyon) de geride bıraktı.” denildi.

Geçen ocak ayında, Barcelona'nın 20 milyon aboneyi aşan ilk spor kulübü olduğun hatırlatılan açıklamada, diğer önde gelen spor kulübü ve kuruluşu hesaplarıyla karşılaştırıldığında Real Madrid'in 18,1 milyon, LaLiga'nın 13,1 milyon, Liverpool'un ise 11,7 milyon abonesi bulunduğu kaydedildi.

ABD merkezli YouTube şirketinin sosyal medya platformunda, UEFA'nın kanalının ise 5,9 milyon abonesi bulunuyor.

Türk kulüplerinin güncel YouTube abone sayılarına bakıldığında ise Galatasaray'ın 3,6 milyon, Fenerbahçe'nin 2,9 milyon, Beşiktaş'ın 1,6 milyon ve Trabzonspor'un ise 345 bin abone sayısı bulunuyor.

