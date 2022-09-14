﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Gavi'nin sözleşmesinde 1 milyar Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Barcelona ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan genç futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
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