Barcelona Gürcü forveti duyurdu

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Barcelona Gürcü forveti duyurdu

Barcelona uzun zamandır beklenen transferi sonunda duyurdu.

EuroLeague’in deneyimli isimlerinden Tornike Shengelia, resmen Barcelona’da. Katalan kulübü, 33 yaşındaki Gürcü yıldızla üç yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesi aracılığıyla duyurdu.

VIRTUS BOLOGNA'DA FORMA GİYİYORDU

2.06 metre boyundaki tecrübeli uzun forvet, son üç sezonu Virtus Bologna’da geçirmişti. EuroLeague’de geçtiğimiz sezon 15.6 sayı, 5 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakalayan Shengelia, 17.5 verimlilik puanıyla sezonu tamamladı.

BARCELONA'NIN 3. TRANSFERİ

Barcelona, Shengelia transferiyle yaz dönemindeki üçüncü hamlesini yaptı. Katalan temsilcisi daha önce Myles Cale ve Juani Marcos'u kadrosuna katmıştı. Kulüp ayrıca Darío Brizuela ve Joel Parra’nın sözleşmelerini uzatırken, Dame Sarr, Justin Anderson, Chimezie Metu, Jabari Parker ve Youssoupha Fall ile yollarını ayırdı.

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