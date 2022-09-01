Barcelona ile Chelsea arasında bomba takas

İngiltere ve İspanya'da yaz transfer dönemi bugün saat 23.59 itibariyle kapanıyor. Kulüpler bugünden sonra herhangi bir oyuncuyu kadrosuna kış transfer dönemine kadar katamayacak. Chelsea ve Barcelona transfer döneminin son gününde flaş bir takasa hazırlanıyor.

AUBAMEYANG CHELSEA'YE MARCOS ALONSO BARCELONA'YA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea ve Barcelona Pierre Emerick Aubameyang'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Chelsea ile Barcelona Marcos Alonso+14 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Aubameyang ilerleyen saatlerde Londra'ya uçacak.