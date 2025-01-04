Barcelona kabusu yaşıyor. İki oyuncusu forma giyemeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
Barcelona kabusu yaşıyor. İki oyuncusu forma giyemeyecek

İspanyol devi Barcelona’nın yaşadığı ekonomik kriz kabusa dönüştü. Katalan ekibi, sezon başında kadrosuna kattığı 2 oyuncusundan ligin ikinci yarısında yararlanamayacak.

LALIGA ve İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dani Olmo ve Pau Victor'a lisans çıkarılmayacağını açıkladı. Barcelona, iki oyuncudan da sezonun ikinci devresinde faydalanamayacak.

Barcelona, 2030'a kadar Olmo'nun maaşını ödemek zorunda kalacak. Barcelona, Dani Olmo'ya vergiler dahil yıllık 9.3 milyon euro maaş ödüyor.

Öte yandan Leipzig ile sezon başında 55 milyon euro'luk bir anlaşma yapan Barcelona, bu ücretin ileriye dönük taksitlerini de ödemek durumunda kalacak.

Barcelona'nın sezon başında 55 milyon euro karşılığında Leipzig'den transfer ettiği 26 yaşındaki Dani Olmo, bu sezon çıktığı 17 maçta 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Son Haberler
Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur'un tabutuna omuz verdi. Duygusal anlar!
Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur'un tabutuna omuz verdi. Duygusal anlar!
Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşanan gerginlik hakkında ilk kez konuştu
Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşanan gerginlik hakkında ilk kez konuştu
Nez Demir ahlaksız teklifi ifşalamıştı: Ali Koç devreye girdi
Nez Demir ahlaksız teklifi ifşalamıştı: Ali Koç devreye girdi
Guinness rekorlar kitabına adını yazdırdı! Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Guinness rekorlar kitabına adını yazdırdı! Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Kamyonda can pazarı
Kamyonda can pazarı