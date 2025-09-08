Barcelona Kenan Yıldız için bastırıyor! Juventus’un istediği rakam dudak uçuklattı

Kaynak: Haber Merkezi
Kenan Yıldız, Barcelona’nın transfer listesinde ilk sıraya oturdu. Juventus'un milli oyuncu için istediği bonservis bedeli dudak uçuklattı.

Barcelona, Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren A Milli Takım'ın genç yeteneği Kenan Yıldız'ı öncelikli transfer hedefi olarak görüyor.

BARCELONA KENAN YILDIZ'I TRANSFER ETMEK İSTİYOR

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Barelona Teknik Direktörü Hansi Flick ve Başkan Joan Laporta, Kenan Yıldız'ı transfer listesinin ilk sırasında konumlandırıyor. Ancak Juventus'un milli yıldız için istediği uöuk bonservis rakımı transferin önünde büyük bir engel olarak duruyor.

BONSERVİSİ 70 MİLYON EURO OLARAK BELİRLENDİ

Serie A devinin Kenan Yıldız'ı ancak 70 milyon Euro seviyelerinde bir teklif gelmesi durumunda satmayı düşüneceği belirtiliyor.

Bu nedenle Barcelona'nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle şimdilik Kenan Yıldız transferinin ihtimaller dahilinde olmadığı ifade ediliyor.

KENAN YILDIZ ŞİMDİLİK JUVENTUS'A ODAKLANIYOR

Kenan Yıldız'ın şimdilik Juventus'ta kendini ispatlamaya odaklandığı Barcelona'nın ise önümüzdeki süreçte bu transferi gerçekleştirebilmek için fırsat kolladığı kaydedildi.

