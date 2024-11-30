Barcelona, Las Palmas karşısında bozguna uğradı

Ev sahibi Barcelona, maçın başında eski oyuncusu Sandro'nun attığı golle geriye düştü. Sandro, topu kaleye doğru gönderirken, ev sahibi taraftarların tepkisini çeken bir gol kaydetti. Barcelona'nın kaptanı Raphinha ise, düşük bir şutla skoru eşitledi ve taraftarlarını yeniden coşturdu.

Las Palmas, Wolves'tan kiralık olan Fabio Silva'nın bu sezonki beşinci golüyle tekrar öne geçti. Silva, Javi Munoz'un mükemmel pasını değerlendirerek topu köşeye gönderdi.

Bu galibiyetle Las Palmas, ligde 14. sıraya yükseldi. Real Madrid ise pazar günü Getafe'yi mağlup ederek Barcelona'nın liderliğini bir puan farkla takip edebilir.

Barcelona, 125. yıl dönümünü kutlamak amacıyla yeni maskotunu tanıttığı özel bir etkinlik düzenlemişti ancak sahada beklenen başarıyı elde edemedi. Bu yenilgi, 1971'den sonra Las Palmas'a karşı evlerinde aldıkları ilk mağlubiyet oldu ve Barcelona son üç lig maçında galip gelemedi.

Barcelona'nın savunma oyuncusu Alejandro Balde, maçın 26. dakikasında Sandro ile yaşadığı çarpışma sonucu sedyeyle oyundan alındı ve bu durum takımın moralini olumsuz etkiledi.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, bu maçta 26 şut çekmesine rağmen Las Palmas'a karşı etkili olamadı. Raphinha'nın serbest vuruşu, Jasper Cillessen tarafından mükemmel bir şekilde kurtarılırken, Ferran Torres ve Pablo Torre de gol şanslarından yararlanamadı.

Barcelona'nın son dönemdeki kötü performansı, kulüp tarihinin önemli dönüm noktasında hüsrana uğramasına neden oldu ve taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı oldu.