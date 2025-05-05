Barcelona maçı öncesi Inter'e müjdeli haber

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında karşılaşacağı Barcelona maçı öncesi sevindirici bir haber aldı. Takımın Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez, sakatlığına rağmen büyük maçta sahaya çıkabilecek. La Gazzetta dello Sport'un bugünkü haberine göre, Lautaro son kontrollerin ardından teknik direktör Simone Inzaghi'ye oynayabileceğini bildirdi.

Inter teknik heyeti, Lautaro’nun sahalara dönüş kararını memnuniyetle karşıladı. Sağlık ekibinden alınan bilgilere göre sol arka adalesindeki zorlanma tamamen geçmese de, oyuncunun iyileşme süreci beklentilerin üzerinde ilerliyor. Bugün ve yarın yapılacak son testlerin ardından Martinez’in ilk 11’de başlaması bekleniyor.

INTER’İN HÜCUM GÜCÜ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter için sezonun en kritik virajlarından biri. Lautaro Martinez’in bu mücadelede oynayacak olması, hücum hattında ciddi bir rahatlama sağlayacak. Özellikle Romelu Lukaku’nun formunun istikrarsız olması ve Edin Dzeko’nun yaşadığı fiziksel düşüş göz önüne alındığında, Arjantinli yıldızın dönüşü hayati önem taşıyor.

Martinez, bu sezon Inter formasıyla çıktığı maçlarda toplam 24 gol kaydederek takımının skor yükünü sırtlamıştı. Barcelona karşısında da Inter’in gol ümidi olarak sahada olacak. Takım arkadaşları da yıldız forvetin dönüşünü olumlu bir motivasyon unsuru olarak değerlendiriyor.

SERİE A'DA DA GÖREV ALACAK

Lautaro’nun yalnızca Şampiyonlar Ligi için değil, Serie A’nın kalan maçları için de hazır olması bekleniyor. Inter, önümüzdeki hafta sonu Torino ile oynayacağı lig maçında da yıldız oyuncusunu sahaya sürebilecek. Teknik direktör Inzaghi'nin bu süreçte rotasyon yapacağı ancak Lautaro’yu özellikle skorun gerektiği anlarda kullanmayı planladığı ifade ediliyor.

Inter, ligde üst sıralarda yer alarak Şampiyonlar Ligi kotasını garantilemek istiyor. Bu nedenle hem Avrupa hem de iç sahada güçlü bir kadroya sahip olmak hayati önem taşıyor. Lautaro’nun yeniden sahalara dönmesiyle birlikte Inter, hücum varyasyonlarını genişletme fırsatına sahip olacak.

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TÜM GÖZLER DEV MAÇTA

Şimdi tüm gözler Inter ile Barcelona arasında oynanacak rövanş mücadelesine çevrilmiş durumda. İlk maçta alınan 1-1’lik beraberlik, İtalyan temsilcisine önemli bir avantaj sağlamıştı. Milano’daki Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Inter’in sahaya tam kadro çıkması bekleniyor.

Simone Inzaghi’nin en büyük kozlarından biri olan Lautaro Martinez, zorlu 90 dakikada takımına gol yollarında liderlik etmeye çalışacak. Inter, bu maçı geçerse Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdıracak.