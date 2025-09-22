Barcelona maçında Filistin'e destek eylemi

Kaynak: Haber Merkezi
Barcelona-Getafe mücadelesinde bir seyirci, İsrail saldırıları ve işgalinin sürdüğü Filistin'e destek için sahaya girdi.

La Liga 5. hafta mücadelesinde Barcelona, Getafe'yi konuk etti.

Ferran Torres (2) ve Dani Olmo'nun attığı gollerle Barcelona maçı 3-0 kazandı.

62. dakikada Olmu'nun golüyle sonuçlanan pozisyon başlarken, bir seyirci İsrail saldırıları ve katliamlarının sürdüğü Gazze'ye destek için Filistin bayrağı ile sahaya atladı.

Bir süre sahada koşan eylemci daha sonra güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkartıldı.

Seyirci maçtan önce paylaştığı videoda da "Bugün Filistin için koşuyorum. Filistin'e özgürlük" demişti.

