Barcelona maçında Filistin'e destek eylemi

La Liga 5. hafta mücadelesinde Barcelona, Getafe'yi konuk etti.

Ferran Torres (2) ve Dani Olmo'nun attığı gollerle Barcelona maçı 3-0 kazandı.

62. dakikada Olmu'nun golüyle sonuçlanan pozisyon başlarken, bir seyirci İsrail saldırıları ve katliamlarının sürdüğü Gazze'ye destek için Filistin bayrağı ile sahaya atladı.

Bir süre sahada koşan eylemci daha sonra güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkartıldı.

Seyirci maçtan önce paylaştığı videoda da "Bugün Filistin için koşuyorum. Filistin'e özgürlük" demişti.

Un aficionado invade el Estadio Johan Cruyff durante un partido Barcelona vs Getafe, portando una bandera palestina pic.twitter.com/bcAjC0HkpZ — aapayés (@aapayes) September 21, 2025