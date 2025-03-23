Barcelona Messi’de yaptığı hatayı Yamal’da yapmayacak

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna devam eden Barcelona, Lamine Yamal'la yeni sözleşme görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor.

Altyapısından yetişen ve kısa süre içinde değerini katlayan Lamine Yamal'ı takımda tutmak isteyen Barcelona'nın daha önce anlaşmaya vardığı şartları yenileyeceği belirtildi.

AS'ta yer alan haberde Yamal'ın 2023 yazında sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığı ve bunun sebebinin 18 yaşından küçük olmasından kaynaklandığı aktarıldı. 18 yaşına girdikten sonra ise sözleşmesinin 2030'a kadar uzatılması için sözlü olarak anlaşıldığı ancak bu şartların değişeceği vurgulandı.

Haberde, Lamine Yamal'ın menajeri Jorge Mendes'in futbolcusunun Barcelona'da kalmaya devam edeceğine inandığına dikkat çekilirken Katalan ekibinin Lionel Messi'yle yapılan kontratlardaki hatayı tekrarlamak istemediği kaydedildi.

Messi'nin Barcelona'yla yaptığı sözleşmelerin her 2 yılda bir yenilendiği ve toplamda 9 kez yeni kontrat yapıldığı, birkaç kez ara dönemlerde maaşının iyileştirildiği ifade edildi. Barcelona'nın her kontrat yenilemede ekonomik olarak daha zor duruma düştüğü ve Messi'nin maliyetinin bir noktadan sonra karşılanamaz hale geldiğine dikkat çekildi.

Barcelona formasıyla bu sezon 38 maçta forma giyen Lamine Yamal, 13 gol ve 17 asist kaydetti.