Barcelona, 22 Kasım Cumartesi günü La Liga’nın 13. haftasında Camp Nou’da Athletic Bilbao'yu ağırlayarak iki yılı aşkın süren aranın ardından tarihi mabedine geri dönüyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, stadın 1B Aşaması için ilk oturma izninin alınmasıyla kapasitenin 45.401 seyirciye çıkarıldığı duyurulurken Eintracht Frankfurt ile Camp Nou’da oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması için UEFA ile görüşmelerin sürdüğü ve gerekli şartların sağlanmış olması nedeniyle nihai onayın beklendiği ifade edildi.