UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, bugün saat 19.45'te oynanan iki maçla başladı.
İspanyol temsilcisi Barcelona, Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti. Barcelona, Fermin Lopez'in 7. ve 39. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Olympiakos 53. dakikada Ayoub el-Kaabi'nin penaltı golüyle farkı bire indirse de Barça, 68. dakikada Lamine Yamal'ın penaltıdan attığı golle yanıt verdi.
Konuk ekipte Santiago Hezze, 57. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
5 dakikada 3 gol atan Barcelona, maçı kopardı. 74. ve 79. dakikalarda Marcus Rashford ile 76. dakika Fermin Lopez peş peşe ağları havalandırdı.
Maçı 6-1 kazanan Barcelona, puanını 6'ya yükseltti. Olympiakos ise üçüncü maçında ikinci yenilgisini alarak 1 puanda kaldı.
KAİRAT ALMATY İLK PUANINI ALDI
Günün bir diğer maçında Kazakistan kulübü Kairat Almaty sahasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takımı Pafos'la 0-0 berbere kaldı.
Rum ekibi, 4. dakikada Joao Correia kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Kairat Almaty ilk puanını alırken, Pafos 2 puana yükseldi.