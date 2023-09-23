Barcelona özüne dönüyor: İzleyenleri Messi'li, Xavi'li ve Iniesta'lı günlere götürdü

Editör: Fatma Demirkaya

İspanya La Liga devi Barcelona, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Antwerp'i konuk etti.

Mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla alan Barça, gruba galibiyetle başladı.

Katalan ekibinin gollerini 11' ve 66'da Joao Felix, 19'da R. Lewandowski, 22'de Bataille (kendi kalesine) ve 54'de Gavi attı.

İLKAY'DAN ASİST FELIX'TEN GOL

Barcelona'nın 11. dakikada Joao Felix ile attığı ilk gol sosyal medyada gündem oldu.

Golün hazırlanışı ve yapılan paslar, 'Eski Barcelona geri dönüyor' yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

İzleyenlerin akıllarına Barcelona'da bir zamanlar birlikte oynamış Messi, Xavi ve Iniesta'lı günler geldi.